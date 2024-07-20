زيلينسكي يتفق مع ترامب على اللقاء لمناقشة "حل الأزمة الأوكرانية"

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أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على الاجتماع شخصيا لمناقشة "سبل حل النزاع الأوكراني".



وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "اتفقت مع الرئيس ترامب على أن نناقش خلال لقاء شخصي الخطوات التي يمكن أن تجعل السلام صادقا ومستمرا".





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وأضاف: "لقد هنأته على ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري وأدنت الهجوم المروع الذي تعرض له في بنسلفانيا وتمنيت له القوة في المستقبل".



ويوم الجمعة أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي المنتهية شرعيته وصفه بـ"الجيد للغاية".



وكتب ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social: "بصفتي رئيسكم القادم للولايات المتحدة، سأحقق السلام العالمي وأنهي الحرب التي أودت بحياة الكثير من الأرواح ودمرت عددا لا يحصى من العائلات البريئة.. يمكن لكلا الجانبين (في الصراع الأوكراني) أن يجتمعا ويتفاوضا على اتفاق ينهي العنف، ويمهد الطريق إلى الرخاء".



وكان زيلينسكي قد ناشد ترامب في وقت سابق لطرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني.



وأشار إلى أنه يحتاج إلى فهم ما إذا كانت واشنطن ستتوقف عن دعم كييف بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخريف.



يذكر أن ترامب قد صرح في أكثر من مناسبة أنه يعتزم التوصل إلى حل سريع للصراع الأوكراني إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام.



وفي المناظرة التي سبقت الانتخابات مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في 27 يونيو، وعد ترامب بأنه في حالة إعادة انتخابه، سيكون قادرا على إنهاء الصراع قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025.