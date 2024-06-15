كأس أوروبا 2024 : سويسرا تفوز على المجر (3-1)

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فاز المنتخب السويسري لكرة القدم، اليوم السبت، على نظيره المجري (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب راين إينرجي بمدينة كولن الألمانية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024.



وسجل أهداف المنتخب السويسري، كوادوه دواه (د 12)، وميشيل أيبشير (د 45)، وبريل إيمبولو (د 90+3)، فيما وقع للمجر بارناباس فارغا (د 66).

وعن المجموعة ذاتها، فاز أمس الجمعة، المنتخب الألماني على نظيره الأسكتلندي (5-1)، في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024.