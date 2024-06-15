Babnet

كأس أوروبا 2024 : سويسرا تفوز على المجر (3-1)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666dc361ca73a5.57994687_ginlqefmjkpoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 16:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز المنتخب السويسري لكرة القدم، اليوم السبت، على نظيره المجري (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب راين إينرجي بمدينة كولن الألمانية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024.

وسجل أهداف المنتخب السويسري، كوادوه دواه (د 12)، وميشيل أيبشير (د 45)، وبريل إيمبولو (د 90+3)، فيما وقع للمجر بارناباس فارغا (د 66).
وعن المجموعة ذاتها، فاز أمس الجمعة، المنتخب الألماني على نظيره الأسكتلندي (5-1)، في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289362


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Hun euro_2024 - Swi euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Spa euro_2024 - Cro euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Ita euro_2024 - Alb euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*