"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق دفعة جديدة من "بالونات القمامة" نحو جارتها الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت بأن بيونغ يانغ أطلقت دفعة جديدة من البالونات المحملة بالقمامة باتجاه جارتها الجنوبية.



وذكرت الوكالة نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن هذه الواقعة هي الثانية خلال فترة قصيرة حيث أطلقت بيونغ يانغ دفعة من هذه البالونات خلال الأسبوع الماضي.





وطالب الجيش الكوري الجنوبي في بيان رسمي المواطنين بالابتعاد عن تلك البالونات وأي أجسام مشبوهة وعدم لمسها، مشددا على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة عن أي بالونات يتم رصدها لتفادي أي أضرار يمكن أن تنتج عنها.ولم تكشف وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عدد البالونات التي رصدتها أو عدد البالونات التي هبطت في كوريا الجنوبية.وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية بأنه تم رصد أجسام مجهولة في سماء البلاد يشتبه بأنها قادمة من كوريا الشمالية يعمل الجيش على التصدي والتعامل معها.ومن جانبها قالت بيونغ يانغ إن هذه الخطوة كانت إجراءا انتقاميا من النشطاء الذين أطلقوا منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.وبحسب وكالة "يونهاب" فقد أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات المحملة بالقمامة والفضلات نحو جارتها الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن حذرت من "إجراءات متبادلة" ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها نشطاء كوريا الجنوبية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، تم "اكتشاف حوالي 260 بالونا في كل أرجاء البلاد حتى الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء".وكانت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أفادت بأن بعض بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، هبطت على سطوح مبان حكومية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.وانتقدت هيئة الأركان إرسال البالونات، قائلة إن "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا".