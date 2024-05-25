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الدورة 58 من مهرجان الحمامات الدّولي من 5 جويلية الى 3 أوت 2024 والافتتاح بمسرحية "عطيل"

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 22:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تلتئم الدورة 58 من مهرجان الحمامات الدّولي من 5 جويلية الى 3 أوت 2024.
ويكون الافتتاح مع مسرحية «عطيل» نص محمد العوني وإخراج المسرحي حمادي الوهايبي، وإنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات وتختتم الدورة بعرض «تخيّل» لكريم الثليبي انتاج مسرح الاوبرا.
تلك هي أبرز ملامح دورة العام الحالي من هذا المهرجان، وفق ما تم الكشف عنه في ختام جلسة عمل أشرف عليها الوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير مساء السبت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.
وخصصت الجلسة لمتابعة التحضيرات اللوجستية والفنّية لهذه الدورة .
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وحضر الجلسة رئيس الديوان لسعد سعيّد، ومدير عام المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون مدير المهرجان نجيب الكسراوي، وأعضاء الهيئة المديرة وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

واطّلع الوزير على ملامح البرمجة المقترحة لهذه الدورة، موصيا بأهمية الوقوف على كل التفاصيل التنظيمية لضمان استمرارية نجاح المهرجان في الاستقطاب، وتوفير مضامين راقية ومستجيبة لمختلف الأذواق دون الحياد عن التوجهات الكبرى لهذه التظاهرة العريقة .




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