غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإتقليزية الممتازة لهذا العام

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‬فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بعد أن قاد مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع على التوالي في إنجاز لا سابق له.



وفاز المدرب الإسباني بالجائزة أربع مرات سابقة منذ انضمامه إلى سيتي في 2016. وبحصوله على ستة ألقاب في البطولة أصبح غوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنقليزية.





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وقال غوارديولا "تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي في كافة الأقسام. أنا فخور جدا بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين والعمل جنبا إلى جنب يوميا مع مدربين رائعين والطاقم المعاون. الفوز بأربعة ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي. إنها أصعب مسابقة للبطولة في العالم وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة".



وتفوق غوارديولا على منافسيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وأندوني إيراولا مدرب بورنموث ويورغن كلوب مدرب ليفربول.