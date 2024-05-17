وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة قتلت رجلا يحمل سكينا وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في كنيس يهودي في روين بشمال غرب البلاد.
وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".
وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".
وأفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة "فرانس برس" بأن الرجل "كان مسلحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقتل الشخص".
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