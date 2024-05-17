وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي

وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".