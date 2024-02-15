أغني رجل في مصر يخطط لتفكيك إمبراطوريته الاقتصادية

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن أغنى رجل أعمال في مصر، ناصف ساويرس، يخطط لإجراء إصلاح شامل لشركة OCI Global، وهي مجموعة شركات تعمل في قطاع الكيماويات والأسمدة.



وذكرت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة من التحولات الاستراتيجية داخل إمبراطوريته المالية، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى تحويل محتمل لشركة OCI Global، التي تعتبر الأصول الأكثر قيمة لساويرس.





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وأعرب ساويرس، الذي تبلغ ثروته الصافية 8.21 مليار دولار، بما في ذلك حصص كبيرة في شركتي Adidas وOCI Global، عن اهتمامه الشديد بإعادة هيكلة مجموعة الكيماويات المدرجة في هولندا OCI Global. وقد يتضمن هذا الإصلاح عمليات تجريد إضافية وتجزئة ملكية ساويرس الأساسية داخل المجموعة.



كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب مبيعات أصول شركة OCI الأخيرة التي بلغ مجموعها 7 مليارات دولار، بما في ذلك بيع كامل حصتها في شركة إنتاج الأسمدة الأمريكية Iowa Fertilizer Company (IFCO) إلى شركة Koch Industries مقابل 3.6 مليار دولار.



وتتزامن هذه الخطوة مع خطط ساويرس لنقل مكتب عائلته إلى أبو ظبي.



ويناقش ساويرس إمكانية تحويل أوراسكوم للصناعات التحويلية إلى كيان نقدي يركز على متابعة عمليات الاستحواذ في الصناعات الجديدة.



ويأتي هذا التحول الاستراتيجي وسط نشاط صفقات متزايد في شركة OCI، مدفوعٍ بضغوط من المستثمر الأمريكي الناشط جيف أوبين، وكذلك داخل مكتب عائلة NNS Group التابع لشركة ساويرس.



وقال ساويرس: إننا نقوم بتقييم ما نريد القيام به، ليس فقط بالأموال ولكن كفريق واحد.. وربما تبقى شركة OCI بقطعة أو قطعتين وتصبح آلة لمزيد من الاستثمار.. نحن منفتحون تمامًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن ساويرس يستعد من خلال شركة أوراسكوم للإنشاء والتعمير للخوض في عملية تحول محورية بالنسبة للمجموعة.



ويعتزم ساويرس نقل مجموعة NNS، وهي إمبراطوريته التجارية، إلى سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.



وتخطط NNS لاستثمار حصص كبيرة في عدة شركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب إعلانها.