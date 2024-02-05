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إحالة رجل الأعمال ماهر شعبان على دائرة الاتهام

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 21:19 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ اليوم الاثنين اعلام رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.

ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر في شهر ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق ماهر شعبان وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

...

كما وجب التذكير بأن ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل قضية تتعلق بالفساد المالي في التصرف في أملاك مصادرة، ومحكوم بعامين سجنا في قضية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.

موزاييك


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