"والله لو كل العالم عادانا و الله" لصلاح مصباح

مرتجى محجوب



أغنية جديدة للفنان التونسي الكبير صلاح مصباح رائعة بكل المقاييس المضمونية ، اللحنية و عذوبة الأداء و الصوت ،

أغنية تدافع عن القضية الفلسطينية قضيتنا الأم ، استمعت لها شخصيا بمناسبة استضافة فناننا الجميل في برنامج تلفزي خاص .



أتسائل هنا : لماذا لم يتم بثها بعد في أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة ؟الا يستحق فنانونا التونسيين أن يدعم الإعلام انتاجاتهم متى ارتقت لدرجة من الإبداع و الجمالية ، أم أن " قنديل باب منارة ما يضوي كان عالبراني " ؟ثم و بصفة عامة ، ماهي المعايير المعتمدة لدى التلفزات و الإذاعات في اختيار محتوى البرامج و نوعية الضيوف و الكرونيكورات ...ام لوبي مغلق في خدمة بعضه البعض؟على كل حال ، فملف الإعلام الخاص و الذي أصبح يشكل خطرا حتى على مستوى عقول و تصرفات شبابنا بما يبثه من سموم و تقليعات شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان ، يجب أن يوضع على الطاولة و أن نجد حلولا بخلاف هايكا عاجزة حتى نرتقي بالذوق العام و نتجنب ضرب المثقفين و المبدعين و الفنانين التونسيين مقابل دعم الردائة و الكلمات الهابطة و المستويات المنحطة .