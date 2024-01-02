الحرب على غزة .. حصيلة الشهداء تتجاوز 22 ألفا والقسام تجهز على قوة إسرائيلية

في اليوم الـ88 للعدوان على غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط القطاع، في وقت نقلت فيه مروحيتان إسرائيليتان المزيد من الجنود الجرحى إلى المسشتفيات.



وبالتوازي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المركز على وسط قطاع غزة، مخلّفا المزيد الضحايا، وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان تجاوزت 22 ألف شهيد، و57 ألف مصاب.





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وفي الضفة الغربية، اغتالت قوات الاحتلال 4 شبان قرب مدينة قلقيلية، ونفّذت اقتحامات جديدة شملت مدينة جنين ومخيمها، حيث خاض مقاومون اشتباكات عنيفة معها قبل أن تسحب آلياتها من المنطقة.



إصابة 31 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية



أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 31 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



غالانت: إذا لم ننتصر بغزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه لا نية لديهم لوقف القتال في غزة، وأن "الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح"، وفق قوله.



