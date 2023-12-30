من المسافة صفر.. عمليات جديدة للقسام في خان يونس

عرضت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأظهرت المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف آليات من المسافة صفر إحداها بعبوة "شواظ" واشتعال النار في عدد منها.





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وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.



وذكرت القسام أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.



المصدر : الجزيرة



أحد المجاهدين صعد على الدبابة ونصب عبوة ثم فجرها..



الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات الاحتلال المتوغلة في محاور خانيونس pic.twitter.com/YyuU7ggpx7 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 30, 2023 وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.وذكرت القسام أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.المصدر : الجزيرة