Babnet

من المسافة صفر.. عمليات جديدة للقسام في خان يونس

Publié le Samedi 30 Decembre 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
عرضت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف آليات من المسافة صفر إحداها بعبوة "شواظ" واشتعال النار في عدد منها.

...

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وذكرت القسام أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.

المصدر : الجزيرة



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279612


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:18 Tunis
All Radio in One    
*.*.*