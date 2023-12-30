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"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

Publié le Samedi 30 Decembre 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تصدر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقالت في بيان اليوم إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان.

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وأشارت الوكالة في بيان إلى أن الثروة لأغنى 500 رجل أعمال مجتمعة، زادت بمقدار 1.5 تريليون دولار في 2023.

إلى ذلك زاد مؤسس "أمازون" جيف بيزوس من ثروته هذا العام بأكثر من 70 مليار دولار، ورئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بمقدار 80 مليار دولار.


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