"كتائب القـسـام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وتدمير آليات إسرائيلية وسط قطاع غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وتدمير آلياتهم المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وكان جيش الإحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.



الآن



كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف جنود الاحتلال الصهيوني وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/hmVXFnal3H — رضوان الأخرس (@rdooan) December 28, 2023

كما كشف عن مقتل 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167، ومنذ 7 أكتوبر إلى 501.وأسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 55 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.