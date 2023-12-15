حماس تسخر من منشور للاحتلال: لا وقت لقلي البيض مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا

سخرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من منشور ألقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة تعرض فيه مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في الكشف عن أماكن قادة الحركة.



وزعم منشور الاحتلال أن "حماس فقدت قوتها"، وأن قادتها "لم يتمكنوا من قلي بيضة"، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق رد في منشور على صفحة الحركة على منصة تليغرام بقوله "لا وقت لقلي البيض، مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".





ودعت قوات الاحتلال في منشورها سكان غزة لتقديم معلومات تمكنها من "القبض على من وصفتهم بالأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".ووضعت صورا لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وشقيقه الأصغر محمد السنوار الذي تعتقد قوات الاحتلال أنه يشرف على عمليات حركة حماس في قطاع غزة.كما وضعت صورة للقيادي في القسام رافع سلامة الذي يعتقد أنه قائد لواء خان يونس، بالإضافة إلى صورة لقائد أركان كتائب القسام محمد الضيف.وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال عدوانه على قطاع غزة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى أمس الخميس إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27% من عدد العسكريين القتلى، في حين أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة عن تدمير أكثر من 500 آلية للاحتلال منذ بدء العدوان البري على القطاع.المصدر : الجزيرة