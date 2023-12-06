القسام تدمر عددا من آليات الاحتلال في الشجاعية شمالي غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا من المعارك التي خاضها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في مدينة الشجاعية شمالي قطاع غزة.



وظهر مقاتلو القسام وهم يتحركون بين أبنية مهدمة ومعهم قذائف محمولة على الكتف قبل أن يرصدوا 3 دبابات إسرائيلية كانت تقف على مقربة من عامود دخان كبير.





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وقام المقاتلون باستهداف الدبابات من داخل بناية مهدمة فأحرقوها تماما، ثم استهدفوا جرافة كانت تمر في المكان، قبل أن يقصفوا عددا آخر من الدبابات.



وكانت عملية الاستهداف تتم من داخل فتحات ضيقة جدا داخل بيانات مدمرة ومن مسافة أمتار قليلة وتحدث إصابات مباشرة، وجرى استهداف دبابة واحدة في أحد الشوارع الضيقة وبشكل مباشر.

الله أكبر



الآن مشاهد جديدة يظهر فيها تفحم دبابات إسرائيلية وحرب شوارع بين مجاهدي القسام وقوات الاحتلال في شوارع حي الشجاعية بمدينة غزة pic.twitter.com/mqHWdkHWWS — رضوان الأخرس (@rdooan) December 6, 2023 وقام المقاتلون باستهداف الدبابات من داخل بناية مهدمة فأحرقوها تماما، ثم استهدفوا جرافة كانت تمر في المكان، قبل أن يقصفوا عددا آخر من الدبابات.وكانت عملية الاستهداف تتم من داخل فتحات ضيقة جدا داخل بيانات مدمرة ومن مسافة أمتار قليلة وتحدث إصابات مباشرة، وجرى استهداف دبابة واحدة في أحد الشوارع الضيقة وبشكل مباشر.