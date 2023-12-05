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أحمد شفتر : تعرضت للتنكيل لأني فكرت بطريقة مغايرة.. يقولولي يا شفتر يا حفتر

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال "كبير المفسرين" احمد شفتر في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" اليوم انه تعرض للتنكيل بسبب انه يفكر بطريقة مغايرة.
وأضاف " يقولون لي يا شفتر يا حفتر" متابعا " هذا الامر هو ضمن الهرسلة التي توجه ضدي لمنعي من التفكير الحر".
وتابع " انا من أكثر المؤيدين للحريات لكن في المقابل ارفض التجني او التدخل في ملفات قضائية".
ونفى شفتر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية قائلا " ارفض هذا الامر رغم انه طرح علي ومازلت داعيا لترشح الرئيس قيس سعيد".
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