أحمد شفتر : تعرضت للتنكيل لأني فكرت بطريقة مغايرة.. يقولولي يا شفتر يا حفتر

قال "كبير المفسرين" احمد شفتر في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" اليوم انه تعرض للتنكيل بسبب انه يفكر بطريقة مغايرة.

وأضاف " يقولون لي يا شفتر يا حفتر" متابعا " هذا الامر هو ضمن الهرسلة التي توجه ضدي لمنعي من التفكير الحر".

وتابع " انا من أكثر المؤيدين للحريات لكن في المقابل ارفض التجني او التدخل في ملفات قضائية".

ونفى شفتر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية قائلا " ارفض هذا الامر رغم انه طرح علي ومازلت داعيا لترشح الرئيس قيس سعيد".



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