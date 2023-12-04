رئيس الوزراء البلجيكي: عدد القتلى المدنيين في غزة "غير مسبوق"

وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة بأنه "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن تدمير مجتمع وأرض بأكملها لا يمكن أن يكون حلا للوضع.



وقال دي كرو في حديث لصحيفة "Financial Times": "لا يمكن أن يكون الهدف أبدا تدمير مجتمع بأكمله، أو تدمير منطقة بأكملها. لا يمكن أن يكون ذلك الحل أبدا... لا نريد أن يقتل المزيد من المدنيين"، واصفا عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة بأنه "غير مسبوق".





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ودعا إسرائيل لعمل ما بوسعها لوقف قتل السكان المدنيين في قطاع غزة واحترام القانون الدولي في إجراء عملياتها ضد حركة حماس".



وتابع: "أعتقد أن هذه الكلمات صحيحة"، مشددا على ضرورة "إعادة بعض الإنسانية إلى المناقشة".



وذكرت صحيفة "Financial Times"، أن إدانات دي كرو السابقة بشأن مقتل المدنيين في قطاع غزة لمقتل مدنيين خلال زيارة لإسرائيل مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز أثارت غضب إسرائيل وأدت إلى خلاف دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سابقا، إنه سيتم استدعاء سفيري بلجيكا وإسبانيا إلى وزارة خارجية البلاد بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البلجيكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وردا على انتقادات من إسرائيل قال دي كرو إن بلاده تدين الإرهاب وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في إطار الأعراف الدولية وتعارض قتل المدنيين على يد طرفي الصراع.

المصدر: نوفوستي