وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور

غيب الموت الفنان المصري أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين السابق عن عمر يناهز الـ 81 إثر حادث مروري تعرض له بصحبة زوجته مساء الأحد.



ووقع حادث تصادم مساء الأحد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم إبلاغ أجهزة الأمن، وتبين بعد الانتقال إلى موقع الحادث، أن الثنائي المصاب هما أشرف عبد الغفور وزوجته، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات في مدينة الشيخ زايد.





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لكن الفنان المصري أشرف عبد الغفور أُعلن عن وفاته متأثرا بجراحه، ونعته نقابة الممثلين المصرية، حيث يتواجد أشرف زكي نقيب الممثلين، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن الجثمان، وتحديد موعد الجنازة.



صدمة ابنته ريهام عبدالغفور



عدد كبير من الفنانين المصريين نعوا الراحل، ووجهوا التعازي إلى ابنته الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، في ظل الصدمة التي تعيشها بعد الوفاة المفاجئة لوالدها.



والفنان الراحل كان ظهوره الأخير من خلال مسلسل "رشيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية ما يزيد عن 280 عملا فنيا.



وعقب ثورة يناير جرى انتخابه نقيبا للممثلين في مصر، لكنه ابتعد عن العمل النقابي خلال السنوات الأخيرة، واكتفى بظهوره في الأعمال الدرامية والمسرحية.