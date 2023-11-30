بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي ستقام السبت المقبل:

مجموعة «أ»:

قاعة الزواوي : 16.00 -

الترجي الرياضي / مولدية بوسالم



...



قاعة بومهل: 16.00-

بومهل البساتين / مستقبل المرسى

قاعة برج السدرية : 17.00-

نادي حمام الأنف / النادي الاولمبي القليبي

مجموعة «ب»:

قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد : 16.00 -

س.س.بوسعيد / النادي الصفاقسي

قاعة حمام الاغزاز :16.00-

فتح حمام الاغزاز / النجم الساحلي

قاعة الرائد البجاوي صفاقس: 17.00-

اتحاد النقل الصفاقسي / ج.اتصالات صفاقس