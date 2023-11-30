بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي ستقام السبت المقبل:
مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي : 16.00 -
الترجي الرياضي / مولدية بوسالم
مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي : 16.00 -
الترجي الرياضي / مولدية بوسالم
قاعة بومهل: 16.00-
بومهل البساتين / مستقبل المرسى
قاعة برج السدرية : 17.00-
نادي حمام الأنف / النادي الاولمبي القليبي
مجموعة «ب»:
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد : 16.00 -
س.س.بوسعيد / النادي الصفاقسي
قاعة حمام الاغزاز :16.00-
فتح حمام الاغزاز / النجم الساحلي
قاعة الرائد البجاوي صفاقس: 17.00-
اتحاد النقل الصفاقسي / ج.اتصالات صفاقس
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