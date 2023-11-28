أفادت القناة 12 العبرية بمقتل 8 جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة وحوادث" في أسبوع واحد خلال المعارك البرية داخل غزة.



كما أشارت القناة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة في تلك الحوادث.





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وذكر الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل نقلا عن مراسلين عسكريين إسرائيليين أن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في قطاع غزة.



وتابع هارئيل أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل تلك الحوادث تماما.



وقال الجيش الإسرائيلي إن أغلب تلك الحوادث تقع بين القوات المدرعة والمشاة، وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة عند قصف المباني في قطاع غزة، سيما تلك المتعلقة بقصف الدبابات.



وأشار الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس في بيانات سابقة إلى أن "العدو قصف قوات له على الأرض، ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".



كما قال إن عدد القتلى الإسرائيليين من الجنود في معارك غزة أعلى بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي، وإن هناك أرقاما ستصدم قادة إسرائيل والإسرائيليين.



وقد أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل 395 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".