الحرب على غزة.. تحذير من توقف مستشفيات القطاع وحصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع

يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف في اليوم الـ39 من العدوان على قطاع غزة، الذي تعرض فيه شمال القطاع لأحزمة نارية عنيفة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47 قتيلا.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف وتدمير 12 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105″، بينها ناقلة جند و7 دبابات غرب غزة وشمال بيت حانون.

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