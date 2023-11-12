إسرائيل تنشر صورة لـ4 جنود قتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في غزة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لأربعة جنود قتلوا بانفجار مفخخة زرعها مقاتلو "حماس" في فتحة نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقبل ذلك أفادت القناة 13 العبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.





وأعلن الجيش الإسرائيل أمس السبت أسماء الجنود الأربعة الذين يتبعون للكتيبة الإسرائيلية 697 اللواء 551 وقتلوا في كمين فلسطيني، وهم:الرائد ماتان مئير، 38 عاما، من أوديم، من تشكيل نصف النار.الرائد موشيه يديديا ليتر، 39 عاما، مين زوريم، كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداغ.الرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، من جيفاعوت، من تشكيل نصف النار.الرائد سيرغي شماركين، 32 عاما، من كريات شمونة، من تشكيل نصف النار.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ الـ7 من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.