Babnet

"يديعوت أحرونوت": خطة إسرائيلية مع دول كبرى خلف الكواليس تستهدف مصر

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 16:20 قراءة: 1 د, 7 ث
      
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس مع دول كبرى لحشد الدعم الدولي لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن ستة دبلوماسيين كبار غير أمريكيين، لإجلاء الفلسطينيين لشبه جزيرة سيناء، بشكل مؤقت حتى نهاية الحرب ضد حماس.

...

وأوضحت يديعوت أنه تم بالفعل الإبلاغ عن الجهود الإسرائيلية للترويج لمثل هذه الخطوة عدة مرات في الماضي، وقبل أسبوع واحد فقط تم الإعلان عن أن إسرائيل تحاول الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من غزة، كما أنها اقترحت أنه مقابل ذلك سيقوم البنك الدولي بشطب ديون مصر المالية الضخمة.

وتؤكد إسرائيل في هذه المحادثات على أن هذه مبادرة إنسانية في الأساس، تهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القطاع.

وأوضحت يديعوت أن الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضتا الاقتراح خوفا من أن يصبح الإجلاء الجماعي للاجئين إلى مصر دائما، مما قد يهدد استقرار القاهرة ومنع "عدد كبير" من الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

وقالت يديعوت إن المخاوف تتجلى في القاهرة بأن الحكومة المصرية تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى سيناء إلى تقويض المواقع في شمال شبه الجزيرة، حيث يقاتل الجيش المصري التنظيمات المسلحة لعدة سنوات. والخوف الآخر في مصر هو أن يشن المسلحون الفلسطينيون هجمات ضد إسرائيل من سيناء، بطريقة قد تجر مصر إلى صراع مع إسرائيل.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276439


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 | 23 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:57
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
21°-17
24°-15
23°-16
23°-15
  • Avoirs en devises
    25315,0

  • (06 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,36428 DT        1$ =3,17430 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 nov)   1003,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*