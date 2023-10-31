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جيش الإحتلال يعلن القضاء على عدد من مقاتلي "حماس" خلال عملياته البرية في غزة

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 07:27 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من عناصر حركة "حماس" خلال العمليات البرية الموسعة في قطاع غزة، مبينا أنه تم استهداف حوالي 300 هدف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قضى على العديد من مقاتلي "حماس"، خلال عملياته البرية الموسعة، كما ضرب مئات الأهداف العسكرية الإضافية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى ضرب حوالي 300 هدف، بما فيها مواقع إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية داخل أنفاق تحت الأرض تابعة لحركة "حماس".

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وأفاد بأنه خلال العمليات البرية للقوات، اشتبك جنوده عدة مرات مع خلايا أطلقت تجاههم صواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي "حماس"، كما تم إعطاء القوات الجوية إحداثيات لتوجيه ضربات مباشرة على الأهداف والبنية التحتية في القطاع.


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