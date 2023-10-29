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تهديد إسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 14:46 قراءة: 1 د, 1 ث
      
وكالات - قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تهديدات "شديدة اللهجة" من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات إسرائيلية متواصلة أدت إلى تدمير مبان مجاورة في نطاق 50 مترا.

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واستهدف القصف الإسرائيلي أمس السبت محيط المستشفى الإندونيسي في القطاع الذي يعد المركز الطبي الأكبر في شمال غزة، مما أسفر عن تضرر أجزاء من المستشفى.

كما قصف الاحتلال أمس أيضا محيط مستشفى الشفاء -الأكبر في محافظة غزة- وطلب إخلاءه إثر تهديدات عدة بقصفه مباشرة الأيام الماضية، وذلك بعد ادعاء إسرائيل أن القيادة المركزية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موجودة أسفل المستشفى، الأمر الذي نفته حماس واعتبرته تمهيدا "لمجزرة جديدة".


ووجهت سلطات الاحتلال تهديدا بالإخلاء في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، رفضتها إدارة المستشفى.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرا أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة في غزة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود.


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