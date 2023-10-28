أكبرها بلندن وإسطنبول.. مظاهرات حاشدة دعما لغزة تجتاح مدنا عربية وغربية وإسلامية

خرجت اليوم السبت مظاهرات ومسيرات حاشدة نددت بتواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ22 على التوالي، في مدن عربية وغربية وإسلامية عدة، حيث دعا المتظاهرون لوقف العدوان المستمر على الفلسطينيين، خاصة بعد بدء جيش الاحتلال توغلا بريا "محدودا"، وقطع الاتصالات بشكل كامل عن القطاع.



وفيما يلي أبرز تلك المظاهرات:





بريطانيا

فرنسا

ألمانيا

تركيانظم حزب العدالة والتنمية التركي مظاهرات حاشدة في مطار "أتاتورك" بإسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، ولتركيز الضوء على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة المظاهرة ندّد فيها بـ"المجازر" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وجدد فيها تأكيده أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست إرهابية، برغم انزعاج تل أبيب من تصريحه الأخير بهذا الخصوص، وفق تعبيره.كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، اجتمع فيها ممثلون عن العديد من المنظمات غير الحكومية أمام السفارة الأميركية، ورفعوا أعلام فلسطين وتركيا ورددوا هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة لندن حاملين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.كما نُظّمت مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسغو.وكانت شرطة العاصمة قد حذّرت أنه من المتوقع أن يتدخل الضباط، إذا استخدم المتظاهرون كلمة "الجهاد" في الهتافات.تداولت وسائل إعلامية فرنسية وحسابات محلية مقاطع مرئية تُظهر استنفار الشرطة الفرنسية في ساحة دو شاتليه في العاصمة باريس، لمنع المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين للوصول إليها، بعد دعوات سابقة لإقامة مظاهرة تضامنية مع غزة ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.وتظهر المشاهد وصول عشرات المتظاهرين إلى الساحة بالفعل للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.ونقل مراسل الجزيرة أن الجمعيات التي دعت الى تنظيم مظاهرة اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان على غزة أعلنت أن القضاء لم يرخص لها بالتظاهر في باريس.وكشفت تلك الجمعيات أنها طعنت صباح اليوم في قرار السلطات منع المظاهرة، لكن المحكمة الإدارية في باريس أيّدت قرار المنع.تظاهر المئات من الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية عصر اليوم بمدينة دورتموند، رفضا للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.