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"القسام": قوة إسرائيلية حاولت تنفيذ إنزال على شاطئ رفح وفرّت تاركة أسلحتها

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 12:37 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات - أعلنت "كتائب القسام" أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة.

وذكرت كتائب القسام في بيانها: "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرار "إنزال" على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".

...

وسبق وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة "حماس".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وحتى الخميس، استشهد 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 275835

Kelmti  (Tunisia)  |Vendredi 27 Octobre 2023 à 14h 28m |           
عملية اعتراض جميلة و مطمئنة تعطينا فكرة عن مدى يقظة المقاومة
لكن يجب الحذر كل الحذر من كل ما تتركه اسرائيل خلفها من أسلحة أو ذخائر أو تجهيزات حيث لا يجب إهمال فرضية أن تحتوي على شرائح أو تجهيزات تسمح للصهاينة بتتبعها و بالتالي تتبع حامليها من المقاومة
اللهم انصر فلسطين واهزم الصهاينة و جمد الدماء في عروقهم


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