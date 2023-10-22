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وزارة الدفاع الإســرائيلية: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية الحرب

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 11:54 قراءة: 0 د, 11 ث
      
اعترف جيش الاحتلال اليوم الأحد، بإصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية عملية "طوفان" الاقصى" التي شنتها المقاومة الفسطينية.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال يوم الأحد إن "إسرائيل" تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة، لدى فصائل المقاومة.


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