وزارة الدفاع الإســرائيلية: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية الحرب
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الأحد 22 أكتوبر 2023 | 7 ربيع الثاني 1445
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