طوفان الأقصى .. أكثر من 4 آلاف شهيد بغزة وواشنطن تكشف تفاصيل هجمات قبالة سواحل اليمن

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء. وقد خلف العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين استشهاد 4137 شخص وأكثر من 13 جريحا أغلبهم من النساء والأطفال.



في غضون ذلك كشف مسؤول أميركي لشبكة سي إن إن الأميركية تفاصيل هجمات بالمسيّرات والصواريخ وقعت يوم الخميس قبالة سواحل اليمن، مشيرا إلى أن تصدي البارجة الأميركية للمسيرات والصواريخ استمر 9 ساعات.





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كما أوضح المسؤول الأميركي أن البارجة اعترضت 15 مسيّرة و4 صواريخ كانت تتجه شمالا على طول ساحل البحر الأحمر، وأكد أن مسار الصواريخ والمسيرات أظهر إلى حد بعيد أنها كانت تتجه نحو إسرائيل.