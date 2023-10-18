"حزب الله" يعلن استهداف مواقع ‏إسرائيلية جنوبي لبنان ‏وإصابة عدد من الجنود

وكالات - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.



وقال "حزب الله" في بيان له: "قامت مجموعة الشهيدين علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني في المقاومة ‏الإسلامية عصر هذا اليوم في 18-10-2023 بإستهداف موقع الطيحات ‏للمرة الثانية هذا اليوم بالأسلحة المناسبة". ‏





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وذكر الحزب في بيان إضافي: "قامت مجموعة الشهيدين حسين فصاعي وأحمد قصاص في المقاومة ‏الإسلامية عصر هذا اليوم في 18-10-2023 باستهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة".‏



وأضاف في بيان آخر: "قامت مجموعة الشهيدين حسين كمال المصري وعلي يوسف علاء الدين في المقاومة الاسلامية عصر هذا اليوم ‌18-10-2023 باستهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في الموقع".



وصدر عنه بيانا آخر قال فيه: "ردا على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18 أكتوبر 2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية".



وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.



وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.



وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.



وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.