Babnet

بلينكن: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 19:50 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في مواجهة أي تهديد، وذلك رغم الخسائر البشرية الفادحة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن "الوضع معقد ونريد أن نجنب المدنيين أي أذى"، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين "على عكس (حركة المقاومة الإسلامية) حماس التي اتخذتهم دروعا بشرية"، على حد تعبيره.

...

وأشار إلى أنه يجري نقاش فتح ممرات آمنة مع إسرائيل ومصر، لكنه أضاف أن "الوضع معقد وعلى إسرائيل أخذ خطوات تتيح الدفاع عن نفسها".

04:28
وقال بلينكن "لن أتحدث في تفاصيل العمليات وما يمكن أن تقوم به إسرائيل، معتبرا أن ما يمزيهم "هو احترام القانون الدولي"، رغم تحذيرات أممية ومنظمات دولية من كارثة إنسانية وشيكة بغزة نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي وقطع الماء والكهرباء عن القطاع المحاصر بما يعد جريمة حرب.

كما أكد أن بلاده ستردع أي دولة تحاول استغلال الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين وسيعمل من أجل إطلاق سراح الأميركيين "الرهائن لدى حماس"، حسب قوله، موضحا أن عدد المفقودين الأميركيين جراء هجوم حماس مرشح للارتفاع.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274875


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 | 26 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-21
30°-21
31°-21
31°-21
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*