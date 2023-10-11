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الرئاسة الروسية: موسكو تحافظ على مسافة متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 10:32 قراءة: 1 د, 1 ث
      
وكالات - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية، إن روسيا تتمسك بنهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ونوه بيسكوف بأن روسيا، تحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين، مما يعطيها الحق في المشاركة في عملية التسوية.

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وأضاف ممثل الكرملين: "نحن نواصل الحوار مع الجانبين. "بالطبع، لا يمكن إلا إدانة الأعمال التي لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، ولكن يجب ألا ننسى أيضا ما الذي كان يشكل الخلفية لهذا الوضع".

ووفقا له، بالنسبة لموسكو "من المهم الحفاظ على نهج متوازن والبقاء على اتصال مع طرفي النزاع".

وتابع بيسكوف: "لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ولدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الإسرائيليين، ويوحدنا الملايين من مواطنينا الذين انتقلوا للعيش في إسرائيل ويشعرون بالقلق على سلامتهم".

ويرى بيسكوف، أنه يجب على موسكو " أن تحافظ على مسافة متساوية" بين الطرفين.

وأكد ممثل الكرملين أن "هذا فقط سيعطينا الحق في المشاركة في عملية التسوية في المستقبل، وطبعا تستطيع روسيا أن تلعب دورا في عملية التسوية وستفعل ذلك".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.


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