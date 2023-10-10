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بوتين: أميركا تجاهلت مصالح الفلسطينيين.. والحل في الاستقلال

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 13:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الحرب المندلعة منذ أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس تعد فشلا للولايات المتحدة.

وقال بوتين: "الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط".

...

وأكد أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".

جاءت تصريحات بوتين خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يزور موسكو حاليا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ونقلت "تاس" عن الرئيس الروسي قوله إن الولايات المتحدة التي "حاولت احتكار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أعني أولا وقبل كل شيء ضرورة تنفيذ قرار ات مجلس الأمن الدولي" ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد حل القضية الفلسطينية يتم عبر إقامة دولة ذات سيادة.


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