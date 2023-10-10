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وسائل إعلام: إسرائيل حذرت مصر بأنها ستقصف الإمدادات الإغاثية إذا أدخلتها إلى غزة

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 13:38 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

وقالت القناة إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى مصر اليوم الثلاثاء، مفادها أنها إذا نقلت شاحنات الوقود إلى قطاع غزة فسوف تقصفها"، وذلك بعد أن تم قطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن القطاع.

...

وكان الجيش الإسرائيلي دعا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، "السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن هذا التصريح أثار ضجة في مصر، وأرسلت القاهرة رسالة إلى تل أبيب جاء فيها: "لا تحاولوا توطين سكان غزة في سيناء".

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قامت بقصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مجددا بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.


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