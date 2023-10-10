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الإسرائيليون يغادرون مصر بشكل عاجل

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 13:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قالت وكالة "بلومبرغ" إن ما يصل إلى 95% من السياح الإسرائيليين غادروا فنادق "طابا" المصرية المطلة على البحر الأحمر، عبر منفذ طابا البري بداية من السبت الماضي وحتى يوم أمس الاثنين.

ووفقا للوكالة جاء ذلك بعد دعوة إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة سيناء، بحسب مستثمرين سياحيين ومسؤول حكومي تحدثوا مع الوكالة.

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وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما يفضل السياح الإسرائيليون قضاء عطلات الأعياد في منطقتي "طابا" و"نويبع" المطلتين على خليج العقبة جنوب سيناء، أقصى شرق مصر، للتمتع برحلات السفاري والغطس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دعت مواطنيها الإسرائيليين المتواجدين في ‎سيناء المصرية إلى مغادرتها فورا، بغية تقليص وجودهم في الأماكن العامة بالخارج.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.


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