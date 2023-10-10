Babnet

إسماعيل هنية: ملف الأسرى لن يفتح قبل نهاية المعركة

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إن ملف أسرى الاحتلال لن يفتح قبل نهاية المعركة، مؤكداً أن عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ، كما توعد المسؤول الفلسطيني الاحتلال بدفع "ثمن باهظ" جراء جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول في حركة حماس :"أبلغنا الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو أن هذا ". وتابع في تصريحاته لقناة الجزيرة الإخبارية إن: "وحشية حكومة الكيان ضد شعبنا في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274754


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-21
30°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*