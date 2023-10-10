إسماعيل هنية: ملف الأسرى لن يفتح قبل نهاية المعركة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إن ملف أسرى الاحتلال لن يفتح قبل نهاية المعركة، مؤكداً أن عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ، كما توعد المسؤول الفلسطيني الاحتلال بدفع "ثمن باهظ" جراء جرائمه في قطاع غزة.



وأضاف المسؤول في حركة حماس :"أبلغنا الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو أن هذا ". وتابع في تصريحاته لقناة الجزيرة الإخبارية إن: "وحشية حكومة الكيان ضد شعبنا في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة".

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