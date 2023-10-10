Babnet

الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر

معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر
Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 06:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - نقل موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، عن الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى "الهرب إلى مصر

وقال لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

...

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا."

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.

وقال المتحدث "تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.

كما هاجم الجيش البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس في مسجد، والبنية التحتية لحماس في شقة وبناية متعددة الطوابق.

يأتي ذلك، بينما سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 38 جنديا جديدا قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين ما يرفع العدد إلى 122.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274730


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*