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تراجعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 17:16 قراءة: 1 د, 19 ث
      
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل.

...

وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت، الأربعاء، على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله اليوم الأربعاء إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط.


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