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الصليب الأحمر الدولي يكشف عن أرقام كارثية لحصيلة قتلى فيضانات ليبيا

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 12:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وقال المسؤول في المنظمة طارق رمضان للصحافيين في جنيف "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى حاليا، موضحا أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف".

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وأكد أن "عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص"، معربا عن أمله في التوصل إلى أرقام أكثر دقة في وقت لاحق اليوم.

وقال رمضان متحدثا من تونس إن "الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانيات الصليب الأحمر الليبي وإمكانيات الحكومة"، مضيفا: "لهذا السبب أطلقت الحكومة في الشرق نداء للحصول على مساعدات دولية وسنطلق نحن نداء عاجلا قريبا أيضا".

وقد ضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة".


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