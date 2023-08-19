"حمقى" ورّطوها.. موقف محرج لرئيسة وزراء إيطاليا





فقد كشف راما أنه تحدث إلى ميلوني التي زارت بلاده الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح هذه الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرات (وسط جنوب) التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو... الفيديو

A group of Italian tourists went viral in Albania after running away from a restaurant in the country without paying the bill



PM Meloni decided to pay the bill out of her own pocket because, as she stated:



“Italy’s reputation can’t suffer due to fools” pic.twitter.com/P6zQuSfEjC — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2023

يبدو أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعرضت لموقف محرج في ألبانيا، حيث صارحها رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بعتبه على حفنة من السياح الإيطاليين الذين زاروا إحدى المدن التاريخية الأثرية، واستمتعوا في أحد مطاعمها، إلا أنهم انسحبوا من دون دفع ما يتوجب عليهم.فقد كشف راما أنه تحدث إلى ميلوني التي زارت بلاده الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح هذه الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرات (وسط جنوب) التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو... الفيديو

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