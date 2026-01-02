ندوة حوارية لـ "وات" يوم 8 جانفي بعنوان "الاستثمار في المنشآت الرياضية: من أجل تنافسية أعلى للرياضة التونسية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6957ac21562f09.73208562_omhgqipnflkje.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس 8 جانفي الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في المنشآت الرياضية: من أجل تنافسية أعلى للرياضة التونسية"، وذلك بمناسبة الإعلان عن نتائج الدورة الرابعة عشرة لاستفتائها السنوي لاختيار أفضل الرياضيين التونسيين لسنة 2025.

وتندرج هذه الندوة في إطار حرص وكالة "وات"، كمرفق إعلامي عمومي، على الإسهام الفعال في طرح ومناقشة القضايا الاستراتيجية المتصلة بالشأن الرياضي، ولا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية الرياضية وبحث سبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وستشهد الندوة مشاركة ممثلين عن الهياكل الرسمية وخبراء في المجال الرياضي من خلال سلسلة من المداخلات حول خارطة المنشآت الرياضية في تونس وآفاق تحديثها ودورها في الارتقاء بالأداء الرياضي ودعم إشعاع الرياضة التونسية إقليميا وقاريا ودوليا.





كما تهدف هذه الندوة إلى فتح نقاش معمق بمشاركة ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول حوكمة المنشآت الرياضية كرافعة للاستثمار والتنافسية والتطرق إلى آفاق مجالات الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص في ظل التحديات المطروحة على مستوى الصيانة والتمويل.