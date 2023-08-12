"حزب الله" يكشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة

وكالات - نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مشاهد تعرض للمرة الأولى، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، وذلك ضمن تدريبات عناصر الحزب على السلاح المضاد للدروع.



وبحسب ما أورد موقع الإعلام المركزي لحزب الله فإن منظومة "ثار الله"، هي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تتضمن سلاحا مضادا للدروع مخصصا لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة.

وقد دخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان.



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