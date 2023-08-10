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الملاسين : يترصد النساء ثم يهجم عليهن بساطور وعبوة غاز مشل للحركة

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 10:35 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن ليلة أمس اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالسيجومي من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير تخصص ترصد النساء وسلبهن اموالهن وهواتفهن الجوالة تحت التهديد برشهن بالغاز والاعتداء عليهن بساطور .
وكشفت الابحاث معه انه سلب 6 نساء ومسنة .

بمداهمة منزله تم حجز عدة هواتف جوالة وحقائق نسائية.
...


باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.


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