الملاسين : يترصد النساء ثم يهجم عليهن بساطور وعبوة غاز مشل للحركة

تمكن ليلة أمس اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالسيجومي من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير تخصص ترصد النساء وسلبهن اموالهن وهواتفهن الجوالة تحت التهديد برشهن بالغاز والاعتداء عليهن بساطور .

وكشفت الابحاث معه انه سلب 6 نساء ومسنة .



بمداهمة منزله تم حجز عدة هواتف جوالة وحقائق نسائية.



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باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.