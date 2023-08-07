المغرب ضد فرنسا.. هل تثأر "سيدات الأطلس" لمنتخب الرجال؟

يطمح منتخب المغرب للسيدات إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات نهائيات كأس العالم للسيدات عندما يواجه الثلاثاء، نظيره الفرنسي على ملعب "هندمارش" بأستراليا.



وكان منتخب "سيدات الأطلس" قد حقق المفاجأة في دور المجموعات بعد أن تمكن من التأهل إلى دور الثمن وتجاوز الخسارة الثقيلة أمام الماكينات "الألمانية" 6-0 ضمن منافسات الجولة الأولى.





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