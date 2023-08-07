بعد انقضاء مهلة إيكواس.. هل نشهد تدخلا عسكريا قريبا بالنيجر؟

وكالات - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن قائد كبير من إحدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قوله إن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر.



وأضاف القائد الذي لم تكشف الصحيفة الأميركية عن اسمه: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى تعزيز قوة وحداتنا قبل المشاركة في مثل هذا العمل العسكري".





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