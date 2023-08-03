الولايات المتحدة: ترامب يمثل مجددا أمام القضاء بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

فرانس 24 - ما تزال المتاعب القضائية تلاحق الرئيس الأمريكي السابق، إذ يمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، الخميس أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، تشير بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.





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