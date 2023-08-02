بلينكن يهاتف رئيس النيجر المعزول

وكالات - هاتف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، رئيس النيجر الذي عزله قادة الانقلاب العسكري، محمد بازوم، قبل أيام، في وقت رصد شريط فيديو انتشار جنود فرنسيين على أرض مطار العاصمة نيامي.



مكالمة بلينكن







قوات فرنسية في نيامي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن المكالمة الهاتفية بين بلينكن وبازوم.أكد بلينكن دعم بلاده المستمر والثابت لرئيس النيجر محمد بازوم.شدد بلينكن خلال اتصال مع بازوم على أن الولايات المتحدة ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.قال إن بلاده تقف إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.هذه ليست أول يتحدث فيها بلينكن مع الرئيس المعزول منذ الانقلاب.أكد في تصريحات سابقة أن الانقلاب في النيجر يهدد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للدولة الواقعة في غربي إفريقيا.تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر عناصر من الجيش الفرنسي ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم النارية في مطار عاصمة النيجر، نيامي.وفي إحدى اللقطات يتحدث جندي فرنسي مع أشخاص مدنيين يبدو أنهم من الرعايا الفرنسيين أو الأوروبيين الراغبين في مغادرة النيجر.وكانت فرنسا باشرت، مساء الثلاثاء عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر إثر انقلاب الأسبوع الماضي.وهذه أول عملية إجلاء بهذا الحجم من منطقة الساحل حيث تكررت الانقلابات منذ 2020.وأقلعت طائرة أولى تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، وفق ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية وكالة "فرانس برس".وقالت كاترين كولونا "هناك 262 شخصا على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 رضيعا"، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركّاب هم من مواطنينا"، إضافة إلى "بعض المواطنين الأوروبيين".