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النيجر.. جنود من الحرس الرئاسي يحتجزون الرئيس محمد بازوم

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 12:00 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وكالات - نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي، وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

...

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

الرئيس محمد بازوم

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نيامي أنه رغم محاصر قوات من الحرس الرئاسي لمقر إقامة بازوم ومكاتب الرئاسة فإن لم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.

يشار إلى أن الرئيس بازوم انتخب في العام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر، وهو يعد حليفا مقربا لفرنسا.

وتعد النيجر من أكثر دول العالم التي شهدت انقلابا في تاريخها المعاصر، إذ سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960، فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.

وكان آخر انقلاب في الدولة الأفريقية قد حدث في فبراير/شباط 2010، وأطاح بالرئيس مامادو تانجا.


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