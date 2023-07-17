أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وكالات -

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بمدينة جدة.



ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.





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