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نهضة بركان يهزم الرجاء ويتوج بكأس العرش المغربي

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 08:43 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حسم نهضة بركان، لقب كأس العرش المغربي، بعد فوزه بصعوبة على حساب منافسه الرجاء بهدف دون رد بعد التمديد، أمس السبت، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويدين بركان بالفضل في هذا الفوز والتتويج للاعبه إيسوفو دايو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول.

...

وأكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد مدافعه مروان هدهودي، لتدخله الخشن على مهاجم نهضة بركان يوسف الفحلي.

وحصد نهضة بركان كأس العرش للمرة الثالثة في تاريخه، بينما توقف رصيد الرجاء عند ثمانية ألقاب.



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